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Beşiktaş'ta en güçlü aday Bruno Pinheiro

Hafta içinde teknik direktör Sergen yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Bruno Pinheiro ismi öne çıkıyor. Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde hoca sorununu çözmeye çalışan Beşiktaş aradığı ismi Portekiz'de buldu. Beşiktaş'ın gündemindeki Pinheiro şu anda Portekiz Ligi ekibi Estoril'i çalıştırıyor. Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğuna getirmek istediği isim olan Bruno Pinheiro kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın istediği Bruno Pinheiro kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Bruno Pinheiro şu anda Portekiz Ligi takımlarından Estoril'i çalıştırıyor

Beşiktaş'ta gündem teknik direktör. Sergen Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir hoca arayışına giren siyah-beyazlıların gündeminde 45 yaşındaki Portekizli Bruno Pinheiro var. Ligde 4-2 kazanılan Kayserispor maçına alt yapı antrenörüyle Önder Karavali ile çıkan takım Fenerbahçe derbisi öncesi teknik direktör konusunu çözmek istiyor.

Bruno Pinheiro kimdir, kaç yaşında ve nereli?

  • 30 Ekim 1976'da Portekiz'in Almada belediyesine bağlı olan Charneca da Caparica kasabasında dünyaya geldi. Antrenörlük kariyerine ülkesinin takımlarından Benfica'nın altyapısında başlayan Bruno Pinherio şu anda Liga Portugal ekibi Estoril'i çalıştırıyor. Takımıyla olan sözleşmei 30 haziran 2022'de sona eriyor

Bruno Pinheiro hangi takımları çalıştırdı?

Bruno Pinheiro sırasıyla Belenenses, Electrico gibi kulüp takımlarının yanı sıra Katar U19 ve U 20 milli takımlarını da çalıştırdı. Pinheiro, Estoril'den önce Belçika'nın Eupen takımında yardımcı antrenörlük yapıyordu.

Bruno Pinheiro, geçen sezon göreve geldiği Estoril'i 2. Lig'de 1. Lig'e çıkarmıştı. Pinherio'nu çalıştırdığı Estoril bu sezon 14 haftası sona eren Portekiz Ligi'nde Porto, Sporting, Benfica ve Braga'nın ardından 5. sırada bulunuyor.

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