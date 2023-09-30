Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu: Üç önemli eksik var

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş siyah-beyazlıların başında Süper Lig'de en kötü başlangıcını yaptı. Deneyimli teknik adam, hem kadro istikrarını sağlamak hem de kötü gidişatı tersine çevirmek için yoğun bir mesai harcıyor.