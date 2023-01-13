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Beşiktaş’ın kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş’ta Süper Lig’in 19. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacak maçın kamp kadrosu açıklandı. Kadroya haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın Konyaspor kamp kadrosu belli oldu!
Konyaspor-Beşiktaş maçı yarın (14 Ocak) saat 16.00 başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, yarın Konyaspor’un konuğu olacak. Sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, bugün akşam saatlerinde özel uçuşla Konya’ya gidecek.

Kara Kartal’da bu önemli mücadele öncesi kamp kadrosu da açıklandı. Cezalı olan Salih Uçan, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ve takımdan ayrılan Weghorst dışında eksik bulunmuyor.

Kamp kadrosu şu şekilde;

  • Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Berkay Vardar, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Dele Alli, Kevin Nkoudou, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün

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