UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Beşiktaş'ın rakibi PAOK Şampiyonlar Ligi maçına provokatif formayla çıkacak

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi PAOK, siyah beyazlılarla oynayacakları karşılaşma öncesinde tartışma çıkartan bir forma çıkarttı. Yunan ekibinin Türkiye ile yaşanan gerginliklerin yaşandığı bir süreçte böyle bir forma duyurması provokatif bir hamle olarak görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PAOK'un yeni sezon formaları tartışma çıkarttı.

PAOK'un yeni sezon formaları tartışma çıkarttı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK'tan kritik eleme maçı öncesinde tartışma çıkartan bir hamle geldi.

Yunan temsilcisi, duyurduğu yeni formaların üstüne önceki günlerde yeniden camii olarak hizmet vermeye başlayan Ayasofya'nın ismini yazdı.

Beşiktaş maçında giyilmesi beklenen formaların üstünde Ayasofya'nın dışında Pontus, Konstantinopolis gibi isimlerin de yer alması sosyal medyada büyük tepki çekti.

PAOK'un Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginliklerin yaşandığı süre içerisinde böyle bir forma duyurması provokatif bir hamle olarak yorumlandı.

  • Öte yandan UEFA'nın PAOK'un formalarıyla ilgili bir yaptırımda bulunup bulunmayacağı merak konusu oldu.

İşte PAOK'un Türkiye'de tepki gören forması;

PAOK'un formasındaki detaylar sosyal medyada büyük tepki çekti.
PAOK'un formasındaki detaylar sosyal medyada büyük tepki çekti.

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