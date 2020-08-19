Beşiktaş'ın rakibi PAOK Şampiyonlar Ligi maçına provokatif formayla çıkacak

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK'tan kritik eleme maçı öncesinde tartışma çıkartan bir hamle geldi.

Yunan temsilcisi, duyurduğu yeni formaların üstüne önceki günlerde yeniden camii olarak hizmet vermeye başlayan Ayasofya'nın ismini yazdı.

Beşiktaş maçında giyilmesi beklenen formaların üstünde Ayasofya'nın dışında Pontus, Konstantinopolis gibi isimlerin de yer alması sosyal medyada büyük tepki çekti.

PAOK'un Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginliklerin yaşandığı süre içerisinde böyle bir forma duyurması provokatif bir hamle olarak yorumlandı.

Öte yandan UEFA'nın PAOK'un formalarıyla ilgili bir yaptırımda bulunup bulunmayacağı merak konusu oldu.

İşte PAOK'un Türkiye'de tepki gören forması;