UEFA AVRUPA LİGİ

Beşiktaş'ın rakibi Rio Ave oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Borac Banja Luka'yı eleyen, Portekiz'in Rio Ave takımı oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Rio Ave, Bosna Hersek'in Borac Banja Luka takımını deplasmanda 2-0 yendi. Bu sonucun ardından 3 Ön Eleme Turu'na çıkan Portekiz ekibi, Beşiktaş'ın rakibi oldu.

İki takım arasındaki maç 24 Eylül Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Siyah-beyazlılar, PAOK’a elenerek Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna gitti. Kartal, orada da ilk olarak tek maçlı sistemde oynayacak, ardından play-off’a kalırsa çift maç sistemi gelecek. Öte yandan, aslında ligi 3. bitirerek Avrupa Ligi gruplarına direkt katılma hakkı elde eden Beşiktaş, Trabzonspor’un katılamama durumundan sonra 25 Ağustos’ta Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turuyla sezonu açtı ve bir anda ön elemeleri oynamak zorunda kaldı.


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