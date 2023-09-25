Beşiktaş'ın stadyumunun ismi değişti

Beşiktaş, stadyum isim ve reklam hakları için Tüpraş ile 3 yıllığına anlaşıldığını açıkladı. Beşiktaş’ın maçlarını oynadığı stadyumun isim hakkı ile ilgili kulüpten resmi açıklama yapıldı.

"Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2023-2024 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL KDV’dir. 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023-2024 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu’nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır."