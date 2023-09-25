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Spor

Beşiktaş'ın stadyumunun ismi değişti

Beşiktaş Kulübü, stadyum isim hakkı sponsorluğu için Tüpraş ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Siyah beyazlıların anlaşması bu sezondan itibaren başlayacak ve 3 yıl sürecek.

18:20 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı stadyumun ismi 'Tüpraş' olarak güncellendi.

Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı stadyumun ismi 'Tüpraş' olarak güncellendi.

Beşiktaş, stadyum isim ve reklam hakları için Tüpraş ile 3 yıllığına anlaşıldığını açıkladı. Beşiktaş’ın maçlarını oynadığı stadyumun isim hakkı ile ilgili kulüpten resmi açıklama yapıldı.

Tüpraş ile anlaşmaya varıldığını duyuran siyah-beyazlılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şu şekilde;

"Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2023-2024 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL KDV’dir. 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023-2024 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu’nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır."





#Beşiktaş
#Süper Lig
#Tüpraş
23 dakika önce
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