Şenol Güneş'in jokeri Tayfur Bingöl: Bonservisi alınacak

Beşiktaş'ın sezon başında Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, kendisine verilen şansları iyi değerlendiriyor.
Bonservisi alınabilir
29 yaşındaki futbolcunun farklı bölgelerde oynayabilmesi teknik direktör Şenol Güneş'in işin kolaylaştırıyor. Bazı maçlarda sonradan oyuna soktuğu ve verim aldığı Tayfur'u gerektiğinde orta sahada gerektiğinde kanat bölgesinde, gerektiğinde ise savunmada oynatan Güneş, Tayfur'un bonservisinin alınmasına sıcak baktığı ifade edildi.
- Alanyaspor ile sözleşme yenilerken Beşiktaş'ta oynamak istediğini dile getiren tecrübeli oyuncu da, önümüzdeki sezonlarda da siyah-beyazlı formayı giymek için büyük gayret gösteriyor.