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Şenol Güneş'in jokeri Tayfur Bingöl: Bonservisi alınacak

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girdi. Siyah-beyazlı takım, 29 yaşındaki oyuncunun bonservisini almaya sıcak bakıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın Tayfur Bingöl hakkındaki kararı belli oldu
Tayfur Bingöl bu sezon ligde 12 karşılaşmada süre aldı.

Beşiktaş'ın sezon başında Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, kendisine verilen şansları iyi değerlendiriyor.

Bonservisi alınabilir

29 yaşındaki futbolcunun farklı bölgelerde oynayabilmesi teknik direktör Şenol Güneş'in işin kolaylaştırıyor. Bazı maçlarda sonradan oyuna soktuğu ve verim aldığı Tayfur'u gerektiğinde orta sahada gerektiğinde kanat bölgesinde, gerektiğinde ise savunmada oynatan Güneş, Tayfur'un bonservisinin alınmasına sıcak baktığı ifade edildi.

  • Alanyaspor ile sözleşme yenilerken Beşiktaş'ta oynamak istediğini dile getiren tecrübeli oyuncu da, önümüzdeki sezonlarda da siyah-beyazlı formayı giymek için büyük gayret gösteriyor.

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