SÜPER LİG

Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları karantinada

Türkiye'ye dönen Beşiktaşlı futbolcular Ruiz, Lens, Ljajic, Boateng ve N’Koudou, İstanbul Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Karantinaya alınan futbolculardan Boateng, Lens ve N'Koudou.

Karantinaya alınan futbolculardan Boateng, Lens ve N'Koudou.

Koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta liglerin askıya alınmasının ardından ülkelerine dönen siyah-beyazlı futbolcular, normalleşme sürecine girilmesi sonrasında yeniden Türkiye'ye dönmeye başladı. Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin N'Koudou, özel uçaklarla İstanbul'a geldikten sonra Güngören'de karantinaya alındılar.

İstanbul Gençlik ve Spor İlk Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, siyah beyazlı futbolcuların odalarına formda kalmaları için spor ekipmanları yerleştirildiğini duyurdu.

Altaylı Kappel de yurtta

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel de 2 Mayıs'ta ülkesi Hollanda'dan Türkiye'ye gelen uçakla birlikte İstanbul'a ulaşarak Güngören Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.

Isla da aynı yurtta kalmıştı

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla da geçtiğimiz ay eşi ile birlikte Güngören Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina alınmış ve karantina sürecinin sona ermesinin ardından yurttan ayrılmıştı.

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