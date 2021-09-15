Beşiktaş'ın yediği gol sonrasında sosyal medyada büyük tartışma

Borussia Dortmund'un Beşiktaş karşısında attığı gol sosyal medyada gündem oldu. Alman ekibinin attığı golden önce Erling Haaland'ın ofsaytta olduğunu iddia eden siyah beyazlı taraftarlar mücadelenin yan hakemine tepki gösterdi.
Öte yandan atılan gol sonrasında Dortmundlu oyuncu Bellingham tribünlere 'sus' işareti yaptı. Bu durum siyah beyazlı taraftarları çılgına çevirdi.
Rıdvan Dilmen'in yenilen ilk golle ilgili yorumu;
- "Beşiktaş'ın yediği gol başlangıcı ofsayt mı? Kafam takıldı! İnşallah başka açıdan devre arası görebilirim. Ofsayt değilse, 2 stoper birden hatalı!"
Dortmund'un ilk golü; topu diğer kanada çabuk aktarıyorlar, sağ bek Meunier çizgiye basıyor. N'Sakala -mecburen- karşılamaya çıktığı anda sol stoperle açılan araya sağ ön oyuncusu Bellingham'dan hemen koşu geliyor. Çok temel bir hücumdan geldi gol. #BESDOR pic.twitter.com/OuoNZpsT9e
Dortmund'un ilk golü; topu diğer kanada çabuk aktarıyorlar, sağ bek Meunier çizgiye basıyor. N'Sakala -mecburen- karşılamaya çıktığı anda sol stoperle açılan araya sağ ön oyuncusu Bellingham'dan hemen koşu geliyor. Çok temel bir hücumdan geldi gol. #BESDOR pic.twitter.com/OuoNZpsT9e— İvan Kile (@IvanKile) September 15, 2021