Beşiktaş'ın yediği gol sonrasında sosyal medyada büyük tartışma

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PKK’lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi: Hepsi yakalandı

Operasyonlarda lojistik ağı çöken PKK, kanlı eylemlerde kullanacağı patlayıcıları çikolata, cips, sigara, şampuan kutusu, ayakkabı ve tıraş makinesinin içine gizledi. Ancak bu taktiklerin hiçbiri tutmadı. Polis ve jandarma sınırdan sokulan bu patlayıcıları şehirlere ulaşmadan yakaladı. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2021 yılında terör örgütü PKK’nın planladığı 126 saldırı boşa çıkarıldı. Teröristlerin C4 ve PETN gibi patlayıcıları kamufle etmek için her yola başvurduğu görüldü. Mardin-Şanlıurfa’da durdurulan ticari takside şampuan ve jöle kutusu içine gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi.