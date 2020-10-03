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Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier nasıl bir futbolcu?

Ali Gültiken yeni transferi değerlendirdi: Taraftarı heyecanlandıracak bir oyuncu

Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier hakkında konuşan Ali Gültiken, "Taraftarı heyecanlandıracak pire gibi bir oyuncu" yorumunda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Valentin Rosier, kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Valentin Rosier, kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Futbol yorumcusu Ali Gültiken, Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Sporting'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gültiken, sağ bekte görev yapan oyuncunun siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıracağını ifade etti.

TRT Spor yorumcusu Ali Gültiken'in Rosier hakkındaki değerlendirmeleri şöyle;

"Taraftarın çok hoşuna gidecek"


  • "Çok hareketli, çok süratli ve dinamik bir oyuncu. Taraftarı heyecanlandıracak pire gibi bir oyuncu. Devamlılığı olursa, sakatlık sorunu yaşamazsa Beşiktaş'ın ihtiyacı olan tipte bir oyuncu. Oynadığı ligler üst seviye. Genç bir oyuncu, tabii ki tecrübeye ihtiyacı var. Değişim içerisinde olan bir takım içerisinde de bu şanslar çok önemli ve o bölgeye bir oyuncu bekleniyordu. Bu tür hareketli, çabuk, ofansif oyuncular da taraftarın çok hoşuna gidecektir."

Sporting bonservisine 5 milyon euro ödedi

Futbol kariyerine ülkesinin Rodez ekibinde başlayan Rosier, Dijon deneyiminin ardından geçen sezon başında 5 milyon euro bedelle Portekiz'in Sporting takımına transfer olmuştu.


Transfer sorusuna cevap verdi: Beşiktaş'a gitmem
Transfer sorusuna cevap verdi: Beşiktaş'a gitmem

Portekiz ekibi Sporting, kadroda düşünülmeyen kanat oyuncusu Abdoulay Diaby'i yeniden kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Fransız ve Belçika kulüplerinin ilgilendiği ve adı Beşiktaş ile de anılan Diaby'nin hangi takım transfer olacağı henüz netlik kazanmamışken, 29 yaşındaki futbolcudan dikkati çeken bir açıklama geldi.Portekiz basınında yer alan habere göre Diaby, siyah-beyazlılara olası dönüşüne "Bir daha Beşiktaş'a gitmem" diyerek" kapıları kapattı.Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Diaby, siyah-beyazlı formayla çıktığı 37 maçta 6 gol atarken, 3 de asist yapmıştı.Beşiktaş Valentin Rosier ile anlaşma sağladı: Sözleşme detayları belli oldu

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