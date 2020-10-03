Ali Gültiken yeni transferi değerlendirdi: Taraftarı heyecanlandıracak bir oyuncu

Futbol yorumcusu Ali Gültiken, Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Sporting'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gültiken, sağ bekte görev yapan oyuncunun siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıracağını ifade etti.

TRT Spor yorumcusu Ali Gültiken'in Rosier hakkındaki değerlendirmeleri şöyle;

"Taraftarın çok hoşuna gidecek"

"Çok hareketli, çok süratli ve dinamik bir oyuncu. Taraftarı heyecanlandıracak pire gibi bir oyuncu. Devamlılığı olursa, sakatlık sorunu yaşamazsa Beşiktaş'ın ihtiyacı olan tipte bir oyuncu. Oynadığı ligler üst seviye. Genç bir oyuncu, tabii ki tecrübeye ihtiyacı var. Değişim içerisinde olan bir takım içerisinde de bu şanslar çok önemli ve o bölgeye bir oyuncu bekleniyordu. Bu tür hareketli, çabuk, ofansif oyuncular da taraftarın çok hoşuna gidecektir."

Uzun bir video çekmek istedik ancak hızına yetişemedik. ¯\_(ツ)_/¯



🦅 Beşiktaş'a hoş geldin Valentin Rosier! pic.twitter.com/LukpHq0Q0O — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 2, 2020

Sporting bonservisine 5 milyon euro ödedi

Futbol kariyerine ülkesinin Rodez ekibinde başlayan Rosier, Dijon deneyiminin ardından geçen sezon başında 5 milyon euro bedelle Portekiz'in Sporting takımına transfer olmuştu.