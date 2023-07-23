|
Spor

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan'a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

Bakırköy'de otomobiliyle hasarlı kazaya karışan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, kaza raporu tutulduğu sırada darbedildi. Futbolcunun darbedildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:56 . 23/07/2023 Pazar
DHA
Emrecan Uzunhan'ın saldırganı gözaltına alındı.

Emrecan Uzunhan'ın saldırganı gözaltına alındı.

Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, saat 16.00 sıralarında hasarlı kazaya karıştı.


Kazanın ardından yakın noktada bulunan akaryakıt istasyonuna geçen taraflar burada rapor tutulurken kavga etti. Bu sırada sürücülerden FB, futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı. Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. F.B.'nin, "darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Kazayı gören Yunus Adıgüzel, "Bugün burada iki farklı kaza oldu. Birisi saat 16.00 sıralarında, diğeri ise bir saat sonra oldu. İlk kaza maddi hasarlıydı, kısa sürede buradan ayrıldılar" dedi.


Öte yandan Emrecan Uzunhan'ın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin akaryakıt istasyonundaki futbolcuya, koşarak yumrukla saldırdığı görülüyor.


İşte olayın görüntüleri;

#Trendyol Süper Lig
#Beşiktaş
#Emrecan Uzunhan
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?