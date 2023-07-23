Beşiktaşlı futbolcu Emrecan'a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

Kazanın ardından yakın noktada bulunan akaryakıt istasyonuna geçen taraflar burada rapor tutulurken kavga etti. Bu sırada sürücülerden FB, futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı. Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. F.B.'nin, "darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kazayı gören Yunus Adıgüzel, "Bugün burada iki farklı kaza oldu. Birisi saat 16.00 sıralarında, diğeri ise bir saat sonra oldu. İlk kaza maddi hasarlıydı, kısa sürede buradan ayrıldılar" dedi.