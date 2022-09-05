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Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişi gözaltında

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının sona ermesinin ardından koşarak sahaya giren ve siyah-beyazlı futbolculara tekme atarak saldıran şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişi gözaltına alındı mı?
Sahaya girip futbolculara saldırdı.

Başkentte oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçına, karşılaşma sonunda B.Ö, adlı taraftarın gerçekleştirdiği saldırı damga vurdu.

Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı müsabakada hakemin bitiş düdüğüyle birlikte orta sahaya koşan B.Ö., tekme atarak Beşiktaşlı futbolculara saldırdıktan sonra saha bir anda karıştı.

Yaşanan gerginlik güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Saldırı ile ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü ve Beşiktaş maçında kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak giren ve Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö.'nün gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirildi.

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