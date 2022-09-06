Spor Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs için istenen ceza belli oldu
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Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs için istenen ceza belli oldu

Ankaragücü-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan B. Ö. hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlendi.

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Haber Merkezi AA
Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişi için ne kadar ceza istendi?
Sahaya atlayarak futbolculara uçan tekme atmıştı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçın ardından, tribünden sahaya atlayıp Beşiktaşlı oyunculara fiziki müdahalede bulunan şüpheli B.Ö. hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Başsavcılık, şüpheli hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenleyerek Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.

Olayın geçmişi

Ankara Eryaman Stadyumu'nda önceki gün oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş futbol müsabakasının bitiş düdüğünden hemen sonra sahaya giren B.Ö, Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı.

6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılaması sona erip hüküm kesinleşinceye kadar seyirden yasaklama tedbiri de uygulanan B.Ö'nün serbest bırakılmasına itiraz etmişti.

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