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Spor

Beşiktaşlı taraftarlar Kasımpaşa maçında sadece bir futbolcuyu alkışladı

2023 yılını hayal kırıklığıyla tamamlayan Beşiktaş, yeni yıldaki ilk maçında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrılan siyah beyazlılarda taraftarlar altyapıdan yetişen kaptanları Necip Uysal'ı ayakta alkışladı.

22:14 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu

Beşiktaş taraftarı, yeni yıldaki ilk maçtan da istediğini bulamadı. Siyah beyazlılar, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma 1-1 devam ederken sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Necip Uysal ayakta alkışlanırken diğer futbolcular tepki gördü.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip Uysal, mücadelesiyle dikkatleri üzerine çekerken siyah beyazlı taraftarların takdirini kazandı. Tecrübeli oyuncunun sahadan çıkmasının ardından yenilen iki golle birlikte takımdaki diğer futbolcular için olumsuz sloganlar atıldı.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında aldığı mağlubiyetle birlikte 29 puanla 5. sırada yer aldı.






#Beşiktaş
#Kasımpaşa
#Necip Uysal
1 saat önce
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