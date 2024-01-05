Beşiktaşlı taraftarlar Kasımpaşa maçında sadece bir futbolcuyu alkışladı

Beşiktaş taraftarı, yeni yıldaki ilk maçtan da istediğini bulamadı. Siyah beyazlılar, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma 1-1 devam ederken sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Necip Uysal ayakta alkışlanırken diğer futbolcular tepki gördü.
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip Uysal, mücadelesiyle dikkatleri üzerine çekerken siyah beyazlı taraftarların takdirini kazandı. Tecrübeli oyuncunun sahadan çıkmasının ardından yenilen iki golle birlikte takımdaki diğer futbolcular için olumsuz sloganlar atıldı.
Beşiktaş, Kasımpaşa maçında aldığı mağlubiyetle birlikte 29 puanla 5. sırada yer aldı.