Beşiktaşlı taraftarlar Kasımpaşa maçında sadece bir futbolcuyu alkışladı

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmada ev sahibi ekibin golü dakika 45+2' Semih Kılıçsoy'dan gelirken Kasımpaşa'nın gollerini (45+1', 80' ve 83') Da Costa kaydetti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 29 puanla 5. sırada kalırken Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti. Beşiktaş - Kasımpaşa maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberin içerisinden göz atabilirsiniz.