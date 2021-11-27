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Beşiktaşlı taraftarlardan siyah-beyazlı takıma protesto

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Mücadele esnasında sitah beyazlı taraftarlar, geriye düşen takımlarını protesto etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşlı taraftarlardan siyah-beyazlı takıma protesto
Beşiktaşlı taraftarlar, kendi takımlarına tepki gösterdi.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile GZT Giresunspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Ligde oynanılan son 3 karşılaşmadan da sahadan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı takım, Giresunspor maçıyla birlikte yeniden yükselişe geçmek istiyordu.

Fakat Karadeniz temsilcisi 64. dakika itibarıyla mücadelede 3-0 öne geçti. Maç boyunca ara ara takımlarını ıslıklayan siyah-beyazlı taraftarlar, bu dakikadan sonra Beşiktaşlı futbolculara sürekli tepki gösterdi.

  • GZT Giresunspor'un golünü alkışlayan taraftarlar, aynı zamanda top kendi takımlarını geldiğinde de futbolcuları yuhaladı.
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