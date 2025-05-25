Beşiktaşlı taraftarlardan takıma coşkulu karşılama

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, sezonun son iç saha müsabakasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Siyah-beyazlı futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan takım otobüsü, maç öncesi her zamankinden farklı olarak Barbaros Meydanı ve Ağaçlı Yol güzergahını kullanarak Tüpraş Stadyumu’na ulaştı. Beşiktaş taraftarı da sezonun son iç saha müsabakası oihalması sebebiyle Barbaros Meydanı’nda toplanarak, güzergah boyunca siyah-beyazlı kafileye eşlik etti. Sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde Tüpraş Stadyumu’na geldi.