Erdal Torunoğulları transfer etmek istedikleri yıldız oyuncuyu açıkladı

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Devler Ligi vizesi alan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor. Sergen Yalçın önderliğinde yeni sezon için kadro planlaması yapan siyah-beyazlılarda gözler, yapılacak transferlere çevrildi.

İspanyol medyasına açıklamalarda bulunan Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Sevilla forması giyen Luuk de Jong'u transfer etmek istediklerin söyledi. Torunoğulları, "De Jong ile ilgileniyoruz, çıkan haberler doğru. Transferi bitirebilir miyiz? Yapılacak görüşmelere bağlı olarak değişir. Kiralık ya da bonservisiyle olabilir" ifadelerini kullandı.

Luuk de Jong geride bıraktığımız sezon 48 maçta, 9 gol ve 1 asistle oynadı. Tecrübeli golcü, 2019 yılında PSV'den 12.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Transfermarkt verilerine göre Luuk de Jong'un güncel bonservis bedeli 10 milyon euro