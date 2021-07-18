Beşiktaşlılara transfer müjdesini N'Koudou verdi

Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş'ta etkileyici bir performans ortaya koyan Valentin Rosier'in bonservisini almak isteyen siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun kulübü Sporting'le görüşmelerini sürdürüyor.
Sürecin uzaması siyah-beyazlı taraftarları endişelendirirken, N'Koudou'dan dikkati çeken bir paylaşım geldi.
Fransız futbolcu, yakın arkadaşı olan Rosier'in Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa, 'kum saati' emojilerinin yer aldığı bir yorum bıraktı.
N'Koudou'nun bu hareketi taraftarları heyecanlandırırken, transferin bitme aşamasında olduğu şeklinde yorumlandı.
N'Koudou, Rosier'in transferini bekliyor...⏳ pic.twitter.com/NXnfZB0nIm
N'Koudou, Rosier'in transferini bekliyor...⏳ pic.twitter.com/NXnfZB0nIm— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 18, 2021