Spor Beşiktaşlıları heyecanlandıran kadro
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaşlıları heyecanlandıran kadro

Siyah-beyazlıların yeni transferleri Alex Teixeira, Michy Batshuayi ve Mert Günok Gaziantep maçı kam kadrosuna dahil edildi.

Haber Merkezi AA
Beşiktaşlıları heyecanlandıran kadro
Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Gaziantep'e konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferleri Alex Teixeira, Michy Batshuayi ve Mert Günok da kamp kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

  • Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın ve Alex Teixeira.

Nihat Kahveci'den "Batshuayi kaç gol atar?" tahmini
SPOR
Nihat Kahveci'den "Batshuayi kaç gol atar?" tahmini
Abone Ol Google News
Hapishaneden devlet başkanlığına

Hapishaneden devlet başkanlığına

​Çin'in gözü trilyonlarca dolar değerindeki madenlerde.
Günde üç ton üretiyor

Günde üç ton üretiyor

​Siyaset bilimi okuyan genç, dede mesleğine yöneldi.
NATOdan Türkiyeye teşekkür

​NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Afganistan açıklaması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

Altı yerli silah<br>ilk kez görücüye çıktı

Altı yerli silah
ilk kez görücüye çıktı

​Fuarda katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

​Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.