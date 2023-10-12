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Spor

Beşiktaş'ta 3 isim derbide yok

Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi sakat oyunculardan kötü haber geldi. Gedson Fernandes, Mert Günok ve Salih Uçan'ın derbide forma giyme ihtimali zor.

10:28 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gedson Fernandes - Mert Günok

Gedson Fernandes - Mert Günok

Süper Lig'in 9. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray derbisinde karşı karşıya gelecek Beşiktaş'a sakat oyunculardan kötü haberler gelmeye devam ediyor.


Sabah gazetesinin haberine göre
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Sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes, Salih Uçan ve kaleci Mert Günok'un Galatasaray derbisinde oynama ihtimallerinin zor olduğu belirtilirken, Bailly ve Masuaku'nun ise derbide forma giyebilecekleri aktarıldı.

Beşiktaş, Burak Yılmaz yönetiminde zorlu Galatasaray deplasmanına 21 Ekim Cumartesi saat 19.00'da çıkacak.






#Beşiktaş
#Galatasaray
#Gedson Fernandes
#Mert Günok
#Salih Uçan
#sakat
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