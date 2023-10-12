Beşiktaş'ta 3 isim derbide yok

Gedson Fernandes - Mert Günok
Süper Lig'in 9. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray derbisinde karşı karşıya gelecek Beşiktaş'a sakat oyunculardan kötü haberler gelmeye devam ediyor.
Sabah gazetesinin haberine göre
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Sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes, Salih Uçan ve kaleci Mert Günok'un Galatasaray derbisinde oynama ihtimallerinin zor olduğu belirtilirken, Bailly ve Masuaku'nun ise derbide forma giyebilecekleri aktarıldı.
Beşiktaş, Burak Yılmaz yönetiminde zorlu Galatasaray deplasmanına 21 Ekim Cumartesi saat 19.00'da çıkacak.
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1 saat önce