Beşiktaş'ta 3 isim derbide yok

Sabah gazetesinin haberine göre :

Sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes, Salih Uçan ve kaleci Mert Günok'un Galatasaray derbisinde oynama ihtimallerinin zor olduğu belirtilirken, Bailly ve Masuaku'nun ise derbide forma giyebilecekleri aktarıldı.