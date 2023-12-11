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Spor

Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı

Siyah-beyazlı takımda performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana kadro dışı bırakıldı.

11:47 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 12:09 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçındaki 11'i
Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçındaki 11'i

Sezon başı hedeflerinin uzağında kalan ve son olarak derbide Fenerbahçe'ye evinde 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta fatura 5 isme kesildi. Siyah-beyazlı takımda Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ile Onana kadro dışı bırakıldı.


Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana’nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.





#Beşiktaş
#Vincent Aboubakar
#Valentin Rosier
#Eric Bailly
#Rachid Ghezzal
#Jean Onana
1 saat önce
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