Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı

Sezon başı hedeflerinin uzağında kalan ve son olarak derbide Fenerbahçe'ye evinde 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta fatura 5 isme kesildi. Siyah-beyazlı takımda Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ile Onana kadro dışı bırakıldı.