Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı

Sezon başı hedeflerinin uzağında kalan ve son olarak derbide Fenerbahçe'ye evinde 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta fatura 5 isme kesildi. Siyah-beyazlı takımda Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ile Onana kadro dışı bırakıldı.
Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana’nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.