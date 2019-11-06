Beşiktaş'ta Abdullah Avcı Braga'ya gidemedi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında 7 Kasım Perşembe günü Portekiz'in Braga takımına konuk olacak.

Braga Belediye Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor. Braga ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Abdullah Avcı gidemedi

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı takımla birlikte Braga’ya gitmedi. Ağır grip geçiren Avcı’nın Portekiz'e gidip gitmeyeceği yarın netlik kazanacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamız, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz ‘e gidecektir."