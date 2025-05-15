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Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi sürüyor

Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi sürüyor

16:4415/05/2025, Perşembe
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.


Taktiksel çalışmayla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.







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