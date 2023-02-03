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Sivasspor-Beşiktaş karşılaşması 4 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da beINSPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, yarın Sivas deplasmanına çıkıyor. Karagümrük maçında aldığı beraberlikle zirve ile arasındaki puan farkı, bir maçı eksik olarak 12'ye çıkan Beşiktaş, kalan haftalarda yarıştan tamamen kopmak için mutlaka kazanmak zorunda. Hatta Beşiktaş'a artık kazanmak da yetmiyor ve uzun süreli galibiyet serisi şart durumda. 21 puanla düşme hattında yer alan Sivasspor'un da şiddetle puan ihtiyacı olduğu göz önüne alındığında mücadelenin oldukça zorlu geçmesi bekleniyor.
Bosnalı orta saha teknik direktör Şenol Güneş tarafından karşılaşmanın on birine yazılacak. Defans hattında Saiss'i yeniden stopere çekmesi beklenen Güneş; Rosier, Tayyip Talha, Saiss ve Masuaku dörtlüsüyle kaleyi savunacak. Orta saha ikilisi Tayfur ve Amir'den kuruluken hücum dörtlüsünün Redmond, Dele Alli, Cenk ve Aboubakar'dan kurulması büyük ihtimal.