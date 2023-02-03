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Spor

Beşiktaş Sivas deplasmanında

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşma Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve Zorbay Küçük tarafından yönetilecek. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:34 . 3/02/2023 Cuma
DHA
Sivasspor-Beşiktaş karşılaşması 4 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da beINSPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Sivasspor-Beşiktaş karşılaşması 4 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da beINSPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, yarın Sivas deplasmanına çıkıyor. Karagümrük maçında aldığı beraberlikle zirve ile arasındaki puan farkı, bir maçı eksik olarak 12'ye çıkan Beşiktaş, kalan haftalarda yarıştan tamamen kopmak için mutlaka kazanmak zorunda. Hatta Beşiktaş'a artık kazanmak da yetmiyor ve uzun süreli galibiyet serisi şart durumda. 21 puanla düşme hattında yer alan Sivasspor'un da şiddetle puan ihtiyacı olduğu göz önüne alındığında mücadelenin oldukça zorlu geçmesi bekleniyor. 

Hava ve saha şartları düşündürüyor
Sivas'ta karşılaşmayı zorlaştıracak diğer önemli etmenler de saha ve hava şartları olacak. Saha zeminin kötü olmasından dolayı geçtiğimiz son iki iç saha maçını Kayseri ve Malatya'da oynayan Sivasspor'un sahası 1 aydır bakımdaydı. Saha zemini TFF yetkilileri tarafından hafta içinde denetlendi ve maç oynanabilir hale geldiği gerekçesiyle, Beşiktaş maçı 4 Eylül Stadı'na verildi. Sivaspor iç sahadaki son maçını 29 Aralık'ta oynamış ve zemin o tarihten itibaren bakıma alınmıştı.  Yarın maç saatinde sıfırın altına düşecek hava şartları da Beşiktaş'ı zorlayacak bir diğer etken olacak. Maç saatinde hava sıcaklığının -3 derece olması bekleniyor.
Amir 11'de başlayabilir
Gedson Fernandes'in Karagümrük maçının bitiminde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi, Josef ve Salih'in sakat olması, yeni transfer Amir Hadziahmetovic'e doğrudan on birde oynama şansı doğurdu. 

Bosnalı orta saha teknik direktör Şenol Güneş tarafından karşılaşmanın on birine yazılacak. Defans hattında Saiss'i yeniden stopere çekmesi beklenen Güneş; Rosier, Tayyip Talha, Saiss ve Masuaku dörtlüsüyle kaleyi savunacak. Orta saha ikilisi Tayfur ve Amir'den kuruluken hücum dörtlüsünün Redmond, Dele Alli, Cenk ve Aboubakar'dan kurulması büyük ihtimal.

2 isim sınırda
Siyah-beyazlılarda maç öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Masuaku ve Cenk yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek,  24. haftada iç sahadaki Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

#Beşiktaş
#Sivasspor
#Süper Lig
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