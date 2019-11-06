UEFA AVRUPA LİGİ

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Braga kadrosuna alınmadı

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül, Braga maçının kadrosuna alınmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmaz bu sezon 5 karşılaşmada 2 gol-1 asist ile oynadı.

Burak Yılmaz bu sezon 5 karşılaşmada 2 gol-1 asist ile oynadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında 7 Kasım Perşembe günü Portekiz'in Braga takımına konuk olacak.

Braga Belediye Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor. Braga ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

  • 6 isim kadroda yok
  • Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül, Braga maçının kadrosuna alınmadı.

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