Beşiktaş'ta Castillejo sesleri

Redmond'un kararı bekleniyor.
Beşiktaş'ta transfer için çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, henüz imzaları attıramasa da birçok isimle son aşamaya geldi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in hafta başında yaptığı basın toplantısında talep ettiği mevkileri dile getirmesinin ardından transfer görüşmelerinde hareketlilik arttı. Beşiktaş, hücum bölgesini takviye etmek isterken, bu konuda öne çıkan isimlerden birisi de Samu Castillejo oldu.
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, siyah-beyazlılar, Valencia'da forma giyen İspanyol futbolcuya teklifte bulundu. Valencia'nın Castillejo'yu, Lino ve Kluivert'ın takımdan ayrılması sebebiyle ilk etapta kadroda tutmak istese de gelecek tekliflere açık olduğu aktarıldı. Valencia ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni sezonda ayrılabileceği konuşuluyor.
Ghezzal'ın sakatlıktan dönmüş olmasına rağmen sağ kanat bölgesinde Redmon'un henüz cevap ermemiş olması, Beşiktaş'ı arayışa itti. Teknik heyet de 3 kulvarda mücadele edileceği için bu bölgeye takviye bekliyor. Castillejo'nun, transfer konusunda henüz karar vermediği ve gelen teklifleri şimdilik düşündüğü ifade edildi. Geçen sezon Milan'dan bedelsiz olarak Valencia'ya katılan Castillejo, 26 maçta 4 gol kaydetti.