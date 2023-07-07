Beşiktaş'ta Castillejo sesleri

Beşiktaş'ta transfer için çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, henüz imzaları attıramasa da birçok isimle son aşamaya geldi.





Teknik direktör Şenol Güneş'in hafta başında yaptığı basın toplantısında talep ettiği mevkileri dile getirmesinin ardından transfer görüşmelerinde hareketlilik arttı. Beşiktaş, hücum bölgesini takviye etmek isterken, bu konuda öne çıkan isimlerden birisi de Samu Castillejo oldu.





İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, siyah-beyazlılar, Valencia'da forma giyen İspanyol futbolcuya teklifte bulundu. Valencia'nın Castillejo'yu, Lino ve Kluivert'ın takımdan ayrılması sebebiyle ilk etapta kadroda tutmak istese de gelecek tekliflere açık olduğu aktarıldı. Valencia ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni sezonda ayrılabileceği konuşuluyor.





Kararı bekleniyor



