Beşiktaşlı yıldızdan Valerien Ismael'e tepki: Kutlamaya katılmadı

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ettiği maçın son bölümlerinde baskı altında kalan siyah-beyazlı takımda oyuncu değişikliği yapılmaması taraftarın tepkisine neden oldu.
Taraftarların "Ismael baksana değişiklik yapsana" şeklinde tezahürat yapmasının ardından siyah-beyazlı teknik adam, 90+3. dakikada Cenk Tosun ve Umut Meraş'ı oyuna alırken Masuaku ve Weghorst'u oyundan aldı.
Cenk Tosun'dan tepki
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Cenk Tosun'un direkt soyunma odasına gitmesi dikkatleri çekti.
Tecrübeli oyuncu, maç sonunda takımın taraftarlarla yaptığı galibiyet kutlamasına katılmadı.
"Cenk de oynayacak ve goller atacak"
Teknik direktör Valerien Ismael, maçın ardından Cenk Tosun'la ilgili soruya şu şekilde cevap verdi:
- "En önemli konu oynadığımız oyun. Cenk bizim için önemli bir oyuncu. Takımın ona ihtiyacı olduğunda hazır olacaktır. Ligde çok fazla maç var. Cenk de oynayacak ve goller atacak. Bu noktada sabır göstermemiz gerekiyor."