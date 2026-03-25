Beşiktaş'ta derbi mesaisi

16:4525/03/2026, Çarşamba
AA
Sergen Yalçın idmanda takımın başında yer aldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbi maçın hazırlıklarına bayram izninin ardından başladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.


Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 10 dakika sürdü.


Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.





