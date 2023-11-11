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Spor

Beşiktaş'ta eksikler can sıkıyor

Siyah-beyazlı takımda Rachid Ghezzal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Milot Rashica yarınki Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

11:21 - 11/11/2023 Cumartesi
AA
Beşiktaş, dün yardımcı antrenör Vukas yönetiminde çalıştı.

Beşiktaş, dün yardımcı antrenör Vukas yönetiminde çalıştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak.


Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alıyor.


Kötü gidişini sürdüren RAMS Başakşehir ise 9 puanla 18. basamakta bulunuyor.




Rıza Çalımbay 18 sene sonra Beşiktaş'ın başında maça çıkacak

Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, yarınki mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahaya çıkacak.


Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluşacak.




Eksikler

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçına da sakatlığı bulunan birçok oyuncusundan yoksun çıkacak.


Uzun süredir tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.


Milli takıma giden Kosovalı Milot Rashica da Başakşehir maçında oynayamayacak.


Rebic sınırda

Beşiktaş'ta Ante Rebic, Başakşehir maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


Siltay Yapı Pendikspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Başakşehir karşılaşmasında da sarı kart görmesi halinde Yılport Samsunspor maçında görev yapamayacak.










#Beşiktaş
#Başakşehir
#Süper Lig
38 dakika önce
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