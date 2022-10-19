Beşiktaş'ta Ghezzal’ın hedefi derbiye yetişmek

Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig’de 10. haftayı 1 puanla kapatan Beşiktaş, hem zirve yarışı hem de teknik heyetin durumu için kritik iki haftaya giriyor. Siyah-beyazlılar, bu maçları geride bırakıp 14. haftadaki Galatasaray maçına moralli çıkmak istiyor.

Beşiktaş'ta Ghezzal Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Yaşanan sakatlıkların da Galatasaray maçına kadar geride kalacağı düşünülüyor. Ghezzal’ın yapılan tetkikler ve çekilen MR’ından sonra 2 hafta oynayamayacağı belli oldu. Hatayspor ve Ümraniyespor maçlarında oynaması beklenmeyen futbolcu için Galatasaray derbisi hedef olarak belirlendi. Beşiktaş teknik heyeti futbolcunun durumunu yakından takip edecek.

30 yaşındaki futbolcunun 5 Kasım’da Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbi maçta oynayabilecek düzeye gelmesi için seferberlik ilan edildi.

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