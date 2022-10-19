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Beşiktaş'ta Ghezzal’ın hedefi derbiye yetişmek

Son olarak sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, önümüzdeki iki haftayı kazanarak, Galatasaray maçına moralli çıkmak istiyor. Siyah-beyazlı takımda en önemli konulardan birisi de Ghezzal'ın Galatasaray derbisine yetişip yetişmeyeceği oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta Ghezzal Galatasaray derbisinde oynayacak mı?
Ghezzal bu sezon 5 maçta, 2 gol ve 1 asistle oynadı.

Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig’de 10. haftayı 1 puanla kapatan Beşiktaş, hem zirve yarışı hem de teknik heyetin durumu için kritik iki haftaya giriyor. Siyah-beyazlılar, bu maçları geride bırakıp 14. haftadaki Galatasaray maçına moralli çıkmak istiyor.

Beşiktaş'ta Ghezzal Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Yaşanan sakatlıkların da Galatasaray maçına kadar geride kalacağı düşünülüyor. Ghezzal’ın yapılan tetkikler ve çekilen MR’ından sonra 2 hafta oynayamayacağı belli oldu. Hatayspor ve Ümraniyespor maçlarında oynaması beklenmeyen futbolcu için Galatasaray derbisi hedef olarak belirlendi. Beşiktaş teknik heyeti futbolcunun durumunu yakından takip edecek.

  • 30 yaşındaki futbolcunun 5 Kasım’da Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbi maçta oynayabilecek düzeye gelmesi için seferberlik ilan edildi.

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