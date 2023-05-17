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Spor

Beşiktaş'ta Ghezzal geri döndü: Kulübe nefes alıyor

Süper Lig'de Gaziantep FK maçını oynamadan 3 puanla geçirecek olan Beşiktaş, bütün planlarını pazar günü 35. hafta maçında karşılaşacakları Adana Demirspor mücadelesi üzerine yapıyor. Siyah-beyazlı takımda, Rachid Ghezzal'ın dönüşü teknik heyeti mutlu etti.

Haber Merkezi
09:33 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor.

Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor.

Beşiktaş'ta çalışmalara başlayan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ın dönüşü teknik heyeti çok memnun etti. Ağrıları azalan ve takımla çalışmalara başlaması beklenen Ghezzal'ın durumu uzun süredir takip ediliyordu.


Yıldız oyuncunun yokluğunda sağ kanatta Redmond'u oynatan teknik direktör Şenol Güneş, kulübeden yaptığı hamlelerde zorluklar yaşıyordu. Ghezzal'ın dönüşü ile birlikte deneyimli teknik adamın eli de rahatlayacak. Ancak Cezayirli oyuncunun sakatlığının tam geçip geçmediği bu hafta belli olacak.


Ghezzal, Adana Demirspor deplasmanı için kadroda olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.





#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Rachid Ghezzal
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