Beşiktaş'ta Ghezzal geri döndü: Kulübe nefes alıyor

Beşiktaş'ta çalışmalara başlayan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ın dönüşü teknik heyeti çok memnun etti. Ağrıları azalan ve takımla çalışmalara başlaması beklenen Ghezzal'ın durumu uzun süredir takip ediliyordu.

Yıldız oyuncunun yokluğunda sağ kanatta Redmond'u oynatan teknik direktör Şenol Güneş, kulübeden yaptığı hamlelerde zorluklar yaşıyordu. Ghezzal'ın dönüşü ile birlikte deneyimli teknik adamın eli de rahatlayacak. Ancak Cezayirli oyuncunun sakatlığının tam geçip geçmediği bu hafta belli olacak.