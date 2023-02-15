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Spor

Beşiktaş'ta iki isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson ve Kevin N’Koudou’nun sözleşmeleri feshediliyor. Siyah-beyazlı yönetim iki futbolcuya da kadroda düşünülmediklerini iletti.

20:40 . 15/02/2023 Çarşamba
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Arşiv

Beşiktaş’ta Josef de Souza’nın ardından Atiba Hutchinson ve Kevin N’Koudou ile yollar ayrılıyor.

Siyah-beyazlı yönetim iki futbolcunun da sözleşmelerini feshetme kararı aldı. Atiba ve N’Koudou’nun kontratları sezon sonu tamamlanacaktı.

Atiba’nın Beşiktaş’tan ayrılması ile siyah beyazlı kulüpte 10 yıllık dönemin sonuna gelindi.

2013'te gelmişti

2013’te PSV Eindhoven’den transfer edilen 40 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş’ta 10. sezonunu yaşıyordu. Atiba 3 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı.

Beşiktaş’ta 333 maça çıkan Kanadalı oyuncu, siyah beyazlı takımda en fazla forma giyen yabancı oyuncu olarak da tarihe geçti.

Siyah-beyazlı takıma 2019/20 sezonunun başında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan transfer olan Kevin N'Koudou ise 107 maçta forma giyerken 21 gol ve 9 asist kaydetti.



#Beşiktaş
#transfer
#Atiba
#Kevin N’Koudou
1 saat önce
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Beşiktaş'ta iki isimle yollar ayrılıyor
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