Beşiktaş'ta iki isimle yollar ayrılıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremler sonrasında Gaziantep FK ile Hatayspor ligden çekilme kararı almıştı. İki takımın oyuncularının kariyerlerinin zarara uğramaması için TFF ile Süper Lig kulüpleri seferber oldu. TFF yabancı kuralını revize ederken, kulüpler de destek transferi kapsamında futbolcuların peşine düştü. Hatay'ın genç golcüsü Bertuğ Yıldırım için Galatasaray ile Fenerbahçe devredeyken sürpriz bir takımın transferi bitirmek üzere olduğu öğrenildi.