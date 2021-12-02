Beşiktaş'ta kadro dışı kalan N'Sakala'dan taraftarları çıldırtan paylaşım

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala önceki günlerde teknik heyet kararıyla yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Kadro dışı kalan diğer oyuncularla Nevzat Demir Tesisleri'nde idman yapan N'Sakala, Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in videosunu çekti.
İyi olduklarını söyleyen N'Sakala Lens'e 'koç' olarak seslendi ve onun yönetiminde çalışacaklarını söyledi.
- Beşiktaş'ta kadro dışı kalan bu üç oyuncunun siyah beyazlı kulübe senelik maliyeti 80 milyon TL'yi buluyor.
İşte o anlar;
Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala'nın, kadro dışı kalan diğer futbolcular Lens ve Adem Ljajić ile çektiği video, taraftarları kızdırdı. pic.twitter.com/1YtCMMzNnz
Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala'nın, kadro dışı kalan diğer futbolcular Lens ve Adem Ljajić ile çektiği video, taraftarları kızdırdı. pic.twitter.com/1YtCMMzNnz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 2, 2021