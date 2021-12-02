Spor Beşiktaşta kadro dışı kalan NSakaladan taraftarları çıldırtan paylaşım
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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan N'Sakala'dan taraftarları çıldırtan paylaşım

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolculardan Fabrice N'Sakala, Nevzat Demir Tesisleri'nde çektiği video ile tartışma çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta kadro dışı kalan NSakaladan taraftarları çıldırtan paylaşım
Fabrice N'Sakala

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala önceki günlerde teknik heyet kararıyla yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Kadro dışı kalan diğer oyuncularla Nevzat Demir Tesisleri'nde idman yapan N'Sakala, Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in videosunu çekti.

İyi olduklarını söyleyen N'Sakala Lens'e 'koç' olarak seslendi ve onun yönetiminde çalışacaklarını söyledi.

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