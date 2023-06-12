Beşiktaş'ta kanat için ilk aday Rebic

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan Beşiktaş, temaslarını sürdürüyor. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Redmond'un durumunun belli olmaması, Ghezzal'ın sakatlık riski ve Cenk Tosun'un orijinal mevkisinin kanat olmaması nedeniyle bu bölgeleri güçlendirecek.





Kanat bölgesi için en güçlü adaylardan birisi Milan'da forma giyen Ante Rebic. Beşiktaş, 29 yaşındaki oyuncu için resmi teklifte bulundu. İtalyan ekibi değerlendirme sürecine girerken, gelen cevaba göre yeni transfer girişimleri başlayacak.





Bu sezon Milan'da 31 maça çıkan Rebic, 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Hırvatistan Milli Takımı'nın formasıyla 42 maça çıkan Rebic, 3 gol atıp 4 de asist yaptı. Rebic, her iki kanat dışında forvet ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. Bu durum da teknik direktör Şenol Güneş'in tercihini etkiliyor.





Lanzini harekatı





Diğer yandan Beşiktaş'ın 10 numara pozisyonu için West Ham United'dan ayrılacak Manuel Lanzini'yi listesine aldığı öne sürüldü. 30 Haziran'da West Ham United ile sözleşmesi sona erecek olan Manuel Lanzini 23 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Lanzini'nin sözleşme uzatma opsiyonu West Ham'da bulunuyor. Arjantinli oyuncunun kararı önümüzdeki günlerde netleşecek.















