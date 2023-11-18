Beşiktaş'ta Marcao sürprizi: İstanbul'a geldi

Marcao'nun gelişiyle ilgili Hürriyet'e konuşan Tarkan Ser, "Marcao yakın dostum. Yönetime kim seçilirse seçilsin, eğer ihtiyaç varsa Marcao transferini bitirip hediye ederim. Beşiktaş’ta hizmet etmek için yönetimde olmak zorunda değiliz. Her zaman emrindeyiz" açıklamasını yaptı.