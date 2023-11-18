Beşiktaş'ta Marcao sürprizi: İstanbul'a geldi

Marcao ailesiyle bilikte İstanbul'a geldi.
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Sevilla'da kendini gösteremeyen Marcao, ailesiyle birlikte sürpriz bir şekilde Türkiye'ye geldi.
Eski takımı Galatasaray'ın yanı sıra adı Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı stoperin, Beşiktaşlı yönetici Tarkan Ser'in davetiyle İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ser, "Kardeşim Marcao uçağımla ailece İstanbul’da ağırlamaktan çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.
Marcao'nun gelişiyle ilgili Hürriyet'e konuşan Tarkan Ser, "Marcao yakın dostum. Yönetime kim seçilirse seçilsin, eğer ihtiyaç varsa Marcao transferini bitirip hediye ederim. Beşiktaş’ta hizmet etmek için yönetimde olmak zorunda değiliz. Her zaman emrindeyiz" açıklamasını yaptı.
2022'nin temmuz ayında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, İspanyol ekibinde sadece 11 maça çıkabildi. Sürekli sakatlıklarıyla gündeme gelen 27 yaşındaki savunmacı, bu sezon ise hiç forma şansı bulamadı.