Beşiktaş Kulübü'nde 3 Aralık Pazar günü gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi adaylardan Serdal Adalı, TRT Spor'a konuk oldu.





Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'nın açıklamaları:

'İhtiyaç vardı geldim. Geçmiş dönemlerde de ihtiyaç olduğu için aday olmuştum'

"Resmi olarak adaylık başvurularının süresi var. Geçtiğimiz 3-4 aylık dönemde yaşadığımız bir sıkıntı var. Son 20-22 gün dediğiniz kısık en son kısım. Ben Beşiktaş'ın dertlerini ve sıkıntılarını takip ediyorum. 1 sene öncesinden seçim çalışmalarına başlamak benim yapacağım bir iş değil. Normal seçim süresine 18 ay var zaten. Pusu yatıp bir seçim zamanı beklemem ben. İhtiyacı gördüğüm zaman ki ihtiyaç var ki bu karar alındı, adaylığımı açıkladım. Hasan Bey 1,5 sene önce aday olacağını açıkladı. Benim tarzım da bu değil. Hepimizin başarılı olmasını istediğimiz bir futbol takımımız var. Acaba kötü gider mi diye de adaylık olayını düşünmem. İhtiyaç vardı geldim. Geçmiş dönemlerde de ihtiyaç olduğu için aday olmuştum"





'Mehmet Özdilek hocamız çalışıyor'

"Futbol takımımızı nasıl ayağa kaldırırız diye uğraşıyoruz. Mehmet Özdilek hocamız da çalışıyor. 11 Ocak'ta transfer dönemi başlıyor. En iyi şekilde değerlendirip takımı yeniden ayağa kaldıracağız. Biz Avrupa Kupaları'na katılamazsak, maalesef 85 milyon euroluk takımı tekrar ayağa kaldırmak için bir 85 milyon euro daha harcamamız lazım"





'TFF Başkanı o stada giremez'

"Biz ne zaman birleşsek o zaman şampiyon oluyoruz. Kendi ayağımıza basmaktan dışarıyı unutuyoruz. TFF Başkanı gelecek benim evimde parmak sallayacak! Benim en çok sinirimi bozan şey bu. Bunu bu hale nasıl getirdiler? Ben seçilirsem, TFF Başkanı özür dilemedikçe o stada giremez"





'Rıza hocamla da konuştum'

"Benim hoca ile görüşmem kadar doğal bir şey yok. Buyursun gelsin kendi de konuşsun. 22 gün önce aday oldu diye eleştiriyorlar ama ben Beşiktaş'ın içindeyim. Beşiktaş'ı yaşıyorum zaten. Enkaz devraldım lafını benim ağzımdan duyamazsınız. Rıza hocamla da konuştum. Keşke Şenol hocanın ertesi günü getirilseydi çok yol alırdık. Ara transferde benim hatırladığım 2-3 tane iyi futbolcu var. Çok kısa sürede kaliteli oyuncular bulacağız. Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesinden mutluyum. Onun takımın başında olması bizi rahatlattı. Rıza hocada Beşiktaş ruhu var, faydalı olamayacağı bir noktada da arkadaşlar bakın işinize diyecek bir insan"

Rıza Çalımbay

'Sergio Ramos transferini yapardım'

"Eskiden Quaresma'ydı, şimdi de Talisca oldu. Taraftarın içi rahat olsun. Daha iyi oyuncular da var. Bizim bir ihtiyacımız vardı. İhtiyaç olduğu için Ramos transferini yapardım. Hem de taraftarımızın da sevineceği bir isim olurdu. Maliyetler bir şekilde çözülür. Rakipler nasıl aldı bu oyuncuları. Ben de alırım! Cebimden veririm, sponsor bulurum alırım! Beşiktaş'ın hakkı değil mi bu!"





'Hocamız neyi talep ederse alıp geleceğiz'

"İlk önce takımın ihtiyacı ne o belirlenecek. Ondan sonra yollarımızı ayırmamız gerekiyorsa, ayıracağız. Devre arasında 2-3 tane nokta transfer yapmazsak bu borç üzerimize yıkılır. Hocamız neyi talep ederse onu alıp geleceğiz"



















