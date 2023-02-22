Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal dümene geçiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de daha önce Taksim'deki patlama ve deprem nedenleriyle iki kez ertelenen Antalyaspor maçını 26 Şubat Pazar günü oynayacak. Teknik direktör Şenol Güneş, yeni transferlerin bu maçta oynayamayacak olması nedeniyle, elindeki isimlerden en iyi 11'i bulmaya çalışıyor. Deneyimli çalıştırıcının en büyük kozu Rachid Ghezzal olacak.





Ghezzal dümene geçiyor

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan ancak şu an tamamen iyileşen başarılı sağ kanat oyuncusu, siyah-beyazlıların maestrosu olacak. Göreve geldiği günden beri sakatlık nedeniyle Ghezzal'a çok kısa süre vermek zorunda kalan Güneş, böylece derin bir nefes alacak.





Saiss orta sahaya geçecek

Teknik heyet, kalede Mert Günok'u, savunmada Welinton-Tayyip Talha ikilisini oynatmayı planlarken, kenar beklerinde Rosier ve Masuaku forma giyecek. Şenol Güneş'in alternatifinin en fazla olduğu bölge ise orta saha olacak. Josef'in ayrılığının ardından Saiss'in savunmanın önünde, Salih ve Tayfur'un ise orta alanda mücadele etmeleri yüksek ihtimal.





Forvet hattında kanatlardan birinde Redmond'un diğerinde Muleka'nın görev alması, santrafor mevkiinde ise Cenk Tosun'un oynaması bekleniyor. Beşiktaş'ta yeni transferler Hadziahmetovic, Colley, Onur Bulut, Aboubakar ve Maxim 14. haftada takımda olmadıkları için Antalyaspor maçında oynamayacak.























