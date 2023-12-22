Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi

Beşiktaş sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Yenilgi sonrası oyuncularına yüklenen teknik direktör Rıza Çalımbay, "Gedson oynayabilirdi, ayağı o kadar önemli değildi. Chamberlain sakatlandı, yine her maç olduğu gibi. Yani sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit" ifadelerini kullandı.