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Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sürüyor: İki isim daha yok

Son dönemde sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'a Welinton ve Ghezzal'dan da kötü haber geldi. İki futbolcunun Altay maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Beşiktaşta sakatlık kabusu sürüyor: İki isim daha yok
Sergen Yalçın'ın Adana Demirspor maçındaki 11'i

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynadığı maçta sakatlanan Rachid Ghezzal ve Welinton Souza'nın adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor maçında sol uyluk arka adalelerinde ağrı hisseden iki futbolcunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolden geçirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

  • "Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde Rachid Ghezzal ile Welinton Souza'nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
  • Beşiktaş'ın Altay maçındaki eksikleri
  • Vida
  • Mehmet Topal
  • Necip Uysal
  • N'Koudou
  • Teixeira
  • Ghezzal
  • Welinton
  • Batshuayi
  • Rosier (Cezalı)

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