Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sürüyor: İki isim daha yok

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynadığı maçta sakatlanan Rachid Ghezzal ve Welinton Souza'nın adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor maçında sol uyluk arka adalelerinde ağrı hisseden iki futbolcunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolden geçirildiği belirtilerek, şöyle denildi:
- "Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde Rachid Ghezzal ile Welinton Souza'nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
- Beşiktaş'ın Altay maçındaki eksikleri
- Vida
- Mehmet Topal
- Necip Uysal
- N'Koudou
- Teixeira
- Ghezzal
- Welinton
- Batshuayi
- Rosier (Cezalı)