Güneş'ten son şans

Beşiktaş puan kayıplarına, Gaziantep deplasmanında 1-1 berabere kalarak bir yenisini daha eklerken, haftayı 7. sırada bitirdi.

Valerien Ismael ile yollar ayrıldıktan sonra 12. haftada takımın başına gelen teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar ilk maçında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etse de sonra oynadığı Galatasaray ve Gaziantep FK maçlarında kayıp yaşadı. Siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşerken, bir türlü istediği seviyeye ulaşamadı.

Neşter geliyor

Göreve yeni geldiği için hiçbir oyuncuya ön yargı ile yaklaşmak istemeyen ve herkese şans veren Şenol Güneş'in, sağladığı krediyi iyi kullanamayan oyunculara artık tolerans göstermeyeceği öğrenildi. Güneş'in takımda radikal kararlar almaya hazırlandığı ve perşembe günü oynanacak olan Adana Demirspor maçının bu konudaki son nokta olduğu ifade edildi.

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Siyah-beyazlılar, 16. haftada kendi evinde oynayacağı Adana Demirspor maçını kazanamazsa bazı oyunculara artık şans vermeyecek. Bu konuda N'Koudou, Rosier, Masuaku, Redmond ve Dele Alli gibi isimlerin topun ağzında olduğu ifade edildi.

N'Koudou'ya ceza yolda

Beşiktaş'ta disiplinsiz hareketleri ile dikkat çeken Kevin N'Koudou uyarıldı.

Kamerunlu oyuncu, Gaziantep FK maçının ilk yarısında rakibine kafa atmasına rağmen sarı kart gördü. Daha önce de disiplinsiz hareketlerde bulunan kanat oyuncusunu son kez uyaran yönetim, bir daha benzer olay yaşanması halinde yüklü bir para cezası verecek.

SPOR N'Koudou'ya çıkmayan kırmızı tartışma çıkardı



