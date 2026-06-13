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Beşiktaş'ta Şeref Bey unutulmadı

Beşiktaş'ta Şeref Bey unutulmadı

17:0113/06/2026, Cumartesi
AA
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Şeref Bey'in kabrinde dualar okundu.
Şeref Bey'in kabrinde dualar okundu.

Beşiktaş Kulübü, futbol şubesinin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey'i (Şeref Bey) vefatının 93. yıl dönümünde kabri başında andı.

Beşiktaş'ta Şeref Bey kabri başında anıldı.


Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Şeref Bey'in Yahya Efendi Dergahı'ndaki kabrinde gerçekleşen törene divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, gayrimenkul ve yatırımlar ile kadın futbol ve cimnastik faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Merve Öztopaloğlu ve Beşiktaş Müzesi danışmanı Zulal Gök ile eski yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.





#Beşiktaş
#Şeref Bey
#Yahya Efendi Dergahı
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