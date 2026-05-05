Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı şoke eden hareket: Maç sonu tribünden fırlatıldı

23:08 5/05/2026, Salı
Sergen Yalçın istifaya davet edildi.
Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta karşılaşma sonrası istifaya çağrılan teknik direktör Sergen Yalçın, taraftarlar tarafından yabancı maddeye de maruz kaldı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti ve sezonu kupasız kapattı. Karşılaşmanın son dakikalarında gelen gol, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini beraberinde getirdi.

Mücadelenin ardından tribünlerden yönetime ve teknik direktör Sergen Yalçın’a yönelik sert protestolar yükseldi. Taraftarlar, “Yönetim istifa” ve “Sergen istifa” tezahüratları yaptı.

Maç sonrası yaşanan gerginlikte Sergen Yalçın, tünele yöneldiği sırada tribünlerden atılan bir yabancı maddeye maruz kaldı. Deneyimli teknik adama su şişesi fırlatılırken, cisim isabet etmedi. Yalçın’ın o anlarda tribünlere dönerek verdiği tepki ise dikkat çekti.



