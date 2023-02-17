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Spor

Beşiktaş'ta Souza ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
12:29 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Josef de Souza

Josef de Souza

Beşiktaş'ta Brezilyalı oyuncu Josef de Souza ile yollar ayrıldı. 34 yaşındaki oyuncu Çin ekibiyle anlaşma sağlarken, siyah-beyazlılar bu ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.


Beşiktaş Kulübü'nden TFF'ye yapılan açıklamada, Josef de Souza ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı ifade edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu için ekstra 1 yıl uzatma opsiyonu da bulunuyordu.


15 Eylül 2020 tarihinde bedelsiz olarak Al Ahli'den transfer edilen tecrübeli orta saha oyuncusu, toplamda 88 karşılaşmada Beşiktaş forması giydi. Josef bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asistle oynadı. Souza ayrıca bu sezon 10 karşılaşmada, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Brezilyalı oyuncu, 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve 12 milyon euro karşılığında Al Ahli'ye satılmıştı.




#Beşiktaş
#Josef de Souza
#transfer
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Beşiktaş'ta Souza ile yollar ayrıldı
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