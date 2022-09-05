Beşiktaş Josef de Souza için TFF'ye başvuru yapacak

Ankaragücü-Beşiktaş maçından sonra yaşanan olaylara gündeme damga vurdu. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek futbolculara uçan tekme atan taraftarı uzaklaştırmak isteyen Josef De Souza'nın kırmızı kart görmesini kabul edilemez bulan siyah beyazlı yönetim, hemen harekete geçerek kartın iptali için federasyona başvuracak.

Beşiktaş'ta Souza'nın kırmızı kartı iptal edilecek mi?

Josef'in, tamamen takım arkadaşlarını korumak adına hareket ettiğini belirten Beşiktaş yönetimi, sahada yüzlerce güvenlik görevlisi olmasına rağmen, metrelerce koşarak gelen ve futbolcularına tekme atan taraftarı durdurma işini, ancak Josef De Souza'nın yaptığını ve bunun karşılığında kırmız kart görmesinin kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Bu konuda hemen geniş kapsamlı bir savunma hazırlayacak olan yönetim, Futbol Federasyonu'nun duyarlı davranarak bu kırmızı kartı kaldıracağını öngörüyor.

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"Yapmadığım eylemin özrü de olmaz"

Ankaragücü cephesi tarafından dün gece yaşanan olaylarının sorumlusu olarak gösterilen Siyah-beyazlı oyuncu Oğuzhan Akgün de bir açıklama yaparak suçlamaları reddetti.

Akgün açıklamasında, "Maçın son dakikalarında rakip kulübeden ve tribünden bizlere yönelik tüm tepkilere rağmen, çok dikkat ederek heyecanımızı normal bir şekilde yaşadık. Rakip takım kulübesinden çıkan ve benim yanıma kadar gelen kişinin hakaretine rağmen, benim rakip takımın herhangi bir sporcusuna ya da taraftarına küfür etmem söz konusu dahi olamaz. Yapmadığım eylemin özrü de olamaz" ifadelerini kulandı.

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