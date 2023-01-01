Beşiktaş'ta hedef Çağlar

Çağlar Söyüncü 2019-20 sezonunda Van Dijk ile birlikte Premier Lig'de yılın en iyi 11'ne seçilmişti.

2022'nin son maçında Adana Demirspor'u 1-0 yenerek yeni yıla umutla giren Beşiktaş'ta transfer haberleri de hız kesmiyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda ilk etapta stoper ve kanat oyuncusu için çalıştığı öğrenildi.

İlk hedef Çağlar

Savunma hattında cezalılar ve sakatlıklar dolayısıyla sıkça sıkıntılar yaşayan siyah-beyazlıların bu mevkide önceliği ise Premier Lig ekibi Leicester City'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü.

🥊 Vardy 🆚 Çağlar 🥊pic.twitter.com/eEPEjMf70Q — SPOR (@yenisafakspor) July 21, 2021

Yönetim milli futbolcu için İngiliz kulübüne 6 aylık kiralama teklifi götürecek. Bu sezon sadece iki maçta süre alan 26 yaşındaki stoperin de kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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#BizimÇocuklar 😉Çağlarpic.twitter.com/uQ0NM58JO6 — SPOR (@yenisafakspor) June 8, 2021

Stoperden sonra kanat

Stoper hamlesinden sonra ise kanat hamlesi yapacak Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in bir diğer gözdesi ise Roma'dan Marsilya'ya giden Cengiz Ünder. Milli kanat oyuncusu için de devre arasında kiralama formülü düşünülüyor.

🇹🇷 Cengiz Ünder🔥 pic.twitter.com/S7ov4ShQpe — SPOR (@yenisafakspor) January 17, 2022

Cengiz ise bu sezon Fransız ekibinde 21 maçta süre alırken 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Tudor yönetimindeki Marsilya'da hocayla sorunlar yaşadığı da bilinen milli futbolcu rotasını başka bir kulübe çevirebilir.

Cengiz Ünder: "Maç öncesinde sahaya çıktığımda tribünde gördüğüm koreografiyi ömrüm boyunca unutmayacağım. Marsilya artık benim ailem ve ben ailem için son dakikaya kadar savaşmaya devam edeceğim" pic.twitter.com/waUWvf9aUc REKLAM January 17, 2022

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