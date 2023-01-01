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Beşiktaş'ta hedef Çağlar

Teknik Direktörlüğe Ismael'in ardından Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta transfer planlamaları sürüyor. Kulübün mali durumuna göre hareket edileceğinin altını ısrarla çizen siyah-beyazlı kurmaylar hamleleri de geciktirmek istemiyor. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ilk transfer defans gölgesine yapılacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta transfer harekatı: İlk hedef Çağlar Söyüncü
Çağlar Söyüncü 2019-20 sezonunda Van Dijk ile birlikte Premier Lig'de yılın en iyi 11'ne seçilmişti.

2022'nin son maçında Adana Demirspor'u 1-0 yenerek yeni yıla umutla giren Beşiktaş'ta transfer haberleri de hız kesmiyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda ilk etapta stoper ve kanat oyuncusu için çalıştığı öğrenildi.

İlk hedef Çağlar

Savunma hattında cezalılar ve sakatlıklar dolayısıyla sıkça sıkıntılar yaşayan siyah-beyazlıların bu mevkide önceliği ise Premier Lig ekibi Leicester City'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü.

Yönetim milli futbolcu için İngiliz kulübüne 6 aylık kiralama teklifi götürecek. Bu sezon sadece iki maçta süre alan 26 yaşındaki stoperin de kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Stoperden sonra kanat

Stoper hamlesinden sonra ise kanat hamlesi yapacak Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in bir diğer gözdesi ise Roma'dan Marsilya'ya giden Cengiz Ünder. Milli kanat oyuncusu için de devre arasında kiralama formülü düşünülüyor.

Cengiz ise bu sezon Fransız ekibinde 21 maçta süre alırken 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Tudor yönetimindeki Marsilya'da hocayla sorunlar yaşadığı da bilinen milli futbolcu rotasını başka bir kulübe çevirebilir.

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