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Spor

Beşiktaş'ta tüm gözler Amartey'de

Beşiktaş'ta, prensipte anlaşılan Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a; Dusko Tadic'in ise Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından gözler Daniel Amartey'e çevrildi, ingiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi biten Ganalı stoperin bu hafta İstanbul'da olması bekleniyor.

09:14 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Daniel Amartey

Daniel Amartey

28 yaşındaki futbolcunun, 2+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Amartey'in, Beşiktaş'tan senelik 1.7 milyon Euro kazanacağı da sızan haberler arasında.


Beşiktaş'ta, Udinese ile sözleşmesi biten Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereyra ile de anlaşma noktasına gelindiği ifade edildi.

Oyuncunun yıllık 2 milyon Euro alması bekleniyor.


Taraftardan protesto

Beşiktaş taraftarı, transferde istenilen adımlar atılmadığı için yönetimi protesto etti. Siyah-beyazlı takımın son iki gün içerisinde Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptırması nedeniyle önce eleştirilerini sosyal medyadan yapan taraftar dün de Vodafone Park önünde toplanarak yönetimi protesto etti.




#Beşiktaş
#Daniel Amartey
#Roberto Pereyra
#Transfer
#Süper Lig
17 dakika önce
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