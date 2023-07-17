Beşiktaş'ta tüm gözler Amartey'de

28 yaşındaki futbolcunun, 2+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Amartey'in, Beşiktaş'tan senelik 1.7 milyon Euro kazanacağı da sızan haberler arasında.

Beşiktaş'ta, Udinese ile sözleşmesi biten Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereyra ile de anlaşma noktasına gelindiği ifade edildi.

Beşiktaş taraftarı, transferde istenilen adımlar atılmadığı için yönetimi protesto etti. Siyah-beyazlı takımın son iki gün içerisinde Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptırması nedeniyle önce eleştirilerini sosyal medyadan yapan taraftar dün de Vodafone Park önünde toplanarak yönetimi protesto etti.