Beşiktaş'ta Valerien Ismael defteri kapanıyor: Yeni teknik direktör kim olacak?

Beşiktaş’ta Valerien Ismael defteri kapandı. İlerleyen saatlerde ayrılık açıklamasının gelmesi beklenen siyah beyazlı kulüpte yeni teknik patronun kim olacağı konusu tartışılıyor.
Beşiktaşlı yöneticilerin bir kısmı Şenol Güneş'i takımın başına getirmeyi isterken bir kısmı ise yabancı ve kariyerli bir teknik adam ile anlaşılmasından yana.
Görüşmelerin sürdüğü kulüpte Şenol Güneş dışında gündeme gelen yabancı adaylar ise Mircea Lucescu ile Steven Gerrard.
- Beşiktaş yönetiminin kısa süre içerisinde Valerien Ismael ile yollarını ayırması ve Pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçına yeni hocasıyla çıkması bekleniyor.