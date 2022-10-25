Beşiktaş'ta Valerien Ismael defteri kapanıyor: Yeni teknik direktör kim olacak? Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrılması bekleniyor. Siyah beyazlılarda Fransız teknik adamın yerine kimin geleceği ise merak konusu. Beşiktaşlı yöneticilerin bir kısmı Şenol Güneş'i takımın başına getirmeyi isterken bir kısmı ise yabancı ve kariyerli bir teknik adam ile anlaşılmasından yana.

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