Valerien Ismael için kritik viraj

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael'ın kaderini önündeki 3 maç belirleyecek. Yönetim, son haftalarda alınan kötü sonuçlardan sonra tribünlerin tepkisini alan Fransız teknik adam Valerien İsmael’le şimdilik yolları ayırmayı düşünmüyor.

Son 5 maçta 6 puan alan siyah beyazlılar, evinde oynadığı son üç maçı da kazanmadı. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, şu an için Fransız çalıştırıcı ile yolları ayırmayı düşünmediği öğrenildi. 47 yaşındaki teknik adamın takımdaki geleceği için Hatayspor, Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarının bekleneceği öğrenildi. Ceyhun Kazancı’nın İsmael’e olan güveni devam ediyor.

Valerien Ismael, Trabzonspor derbisidnen sonra sorulan istifa tezahüratlarına "Türkçe bilmiyorum o yüzden anlamadım ve maç hakkında konuşmak istiyorum" cevabını vermişti.

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Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Hatayspor, Ümraniyespor ve Galatasaray ile üst üste zorlu maçlar oynayacak. Fransız teknik adamın Beşiktaş'taki kariyeri bu 3 maça bağlı olacak.

"Beşiktaş'ta mesele puan tablosu değil. Mesele ışık... “Liderden iki puan gerideyiz” donesi ile mevcut durumu kabullendirmek, işleri iyiymiş gibi göstermek ancak deve kuşu gibi başını toprağa gömmektir."



🖊@erginaslan yazdı.https://t.co/wdK86RKr9D — SPOR (@yenisafakspor) October 18, 2022





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