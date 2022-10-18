Beşiktaş'ta Valerien Ismael tartışılıyor

Beşiktaş’ta son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve ortaya konulan vasat futbol, teknik direktör Valerien Ismael konusundaki tepkileri artırdı.

Siyah-beyazlı camianın önemli bir kısmının eleştirilerine maruz kalan Fransız teknik adam, önceki gün oynanan Trabzonspor maçının ardından tribünlerin “İstifa” tezahüratıyla karşılaştı. Maçın ardından bu durumu değerlendiren Valerien Ismael, konuyu görmezden gelmeyi tercih ederek, “Türkçe bilmiyorum. Bu yüzden bu konuda konuşmak istemiyorum” açıklamasını yaptı. Ancak 47 yaşındaki teknik adama olan tepkiler tribünlerle sınırlı kalmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada oynanan oyunu ve alınan skorları sert dille eleştirdiler.

Son 5 maçta 1 galibiyet

Beşiktaş’ta üst üste alınan kötü sonuçlar da gelinen noktanın gerekçesi oldu. 5. haftada deplasmanda Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş, o haftadan itibaren adeta galibiyeti unuttu.

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6. haftada Başakşehir mağlubiyetiyle başlayan süreç, daha sonra İstanbulspor ve Fenerbahçe beraberlikleri ile devam etti. 9. haftada Giresunspor maçında tek golle 3 puan alınsa da ortaya konulan futbol Beşiktaşlı taraftarların tepkisine neden oldu.

Ve son olarak Vodafone Park’ta Trabzonspor önünde yaşanan puan kaybı, bardağı taşıran son damla oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, Fransız teknik adam geldiğinden beri ilk kez istifa tezahüratında bulundu.

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Yönetim ‘arkasındayız’ dese de adaylar var

Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde her ne kadar “Valerien Ismael’in arkasındayız” dese de, tribünlerin tepkisine kulak tıkamak da çok mümkün görünmüyor.

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Beşiktaş tribünleri, Trabzonspor maçında Sergen Yalçın tezahüratında bulundu ancak, Yalçın’ın mevcut yönetimle yeniden çalışma imkanı pek mümkün görünmüyor. O nedenle siyah-beyazlılar daha önce 2 şampiyonluk yaşadığı Şenol Güneş ya da kulübün efsane isimlerinden Rıza Çalımbay konusunda bir tercih yapabilir.

Tabii bu durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği Valerien Ismael'in bundan sonra toplayacağı puanlara göre değişecek.



