Weghorst ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ın Burnley'den kiraladığı ve Manchester United'ın kadrosuna katmak istediği Wout Weghorst konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar Hollandalı golcü ile yollarını ayırdı. Manchester United ile 10 milyon euroya el sıkışan Burnley'nin, Beşiktaş'a Weghorst'un kiralık sözleşmesini fesih etmesi için 3 milyon euro ödeyecek. Kısa sürede KAP açıklaması yapılması bekleniyor.

Manchester United, Wout Weghorst için Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah beyazlılar bu transfer karşılığında 3 milyon Euro alacak.



✅ Beşiktaş, Weghorst'un yerine bir forvet bulduğunda transfer gerçekleşecek.



(Fabrizio Romano) pic.twitter.com/29Xdh6e8YF — SPOR (@yenisafakspor) January 10, 2023

Hollandalı golcünün fesih işlemlerinin tamamlanmasının ardından özel uçakla İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.

Aboubakar bekleniyor

Weghorst için Burnley ile anlaşan Beşiktaş, yerini doldurmak için eski golcüsü Aboubakar'a yönelmişti.

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2.6 milyon euro talep eden Kamerunlu golcü ile prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, kısa sürede anlaşmayı tamamlamayı hedefliyor.

SPOR Aboubakar bekleyişi