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Weghorst ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta bir süredir gündemde olan ayrılık gerçekleşti. Hollandalı golcü Manchester United'a transfer olurken, siyah-beyazlıların kasasına 3 milyon euro girmesi bekleniyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta Weghorst ile sözleşme feshediliyor: Kasaya 3 milyon euro girecek
Weghorst, Beşiktaş kariyerinde çıktığı 18 maçta 9 gol atıp 4 asist yaptı.

Beşiktaş'ın Burnley'den kiraladığı ve Manchester United'ın kadrosuna katmak istediği Wout Weghorst konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar Hollandalı golcü ile yollarını ayırdı. Manchester United ile 10 milyon euroya el sıkışan Burnley'nin, Beşiktaş'a Weghorst'un kiralık sözleşmesini fesih etmesi için 3 milyon euro ödeyecek. Kısa sürede KAP açıklaması yapılması bekleniyor.

  • Hollandalı golcünün fesih işlemlerinin tamamlanmasının ardından özel uçakla İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.

Aboubakar bekleniyor

Weghorst için Burnley ile anlaşan Beşiktaş, yerini doldurmak için eski golcüsü Aboubakar'a yönelmişti.

2.6 milyon euro talep eden Kamerunlu golcü ile prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, kısa sürede anlaşmayı tamamlamayı hedefliyor.

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